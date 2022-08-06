Москву накроет погодный апокалипсис на грядущей неделе

Неделя с 8 по 12 августа пройдет под девизом «отдыхаем от жары»: на столицу надвигается погодный апокалипсис, который обернется понижением температуры, ливнями и грозами.

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Столбики термометров «зависнут» на отметке в 22-24 градуса, уточняет руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, понедельник и вторник встретят гостей и жителей столицы дождями, но это ненадолго. Начиная со среды, температура достигнет 25-градусной отметки, а осадки закончатся.

«Пик жары пройден», — заметил Шувалов, добавив, что в конце грядущей недели наступит очень комфортная погода.

Источник: «Вечерняя Москва».