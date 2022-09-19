Москвичи приносят к посольству Великобритании письма с соболезнованиями по поводу смерти королевы

Посольство Великобритании в Москве заверило: все письма и открытки с соболезнованиями по поводу смерти королевы Елизаветы II будут переданы в Букингемский дворец.

До сих пор к зданию дипмиссии продолжают приносить цветы, а также открытки и письма, в которых выражаются соболезнования. Их несут и москвичи, и приезжие.

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