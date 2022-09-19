Москвичи приносят к посольству Великобритании письма с соболезнованиями по поводу смерти королевы

Посольство Великобритании в Москве заверило: все письма и открытки с соболезнованиями по поводу смерти королевы Елизаветы II будут переданы в Букингемский дворец.
До сих пор к зданию дипмиссии продолжают приносить цветы, а также открытки и письма, в которых выражаются соболезнования. Их несут и москвичи, и приезжие.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Глубоко тронуты вашей добротой! Ваши письма и открытки передаем непосредственно в Букингемский дворец», — приводит слова сотрудников посольства издательство Аrgumenti.ru со ссылкой на ТАСС.