Москвичи приносят к посольству Великобритании письма с соболезнованиями по поводу смерти королевы

Все письма и открытки будут переданы в Букингемский дворец.
Букингемский дворец. Фото: Global Look Press

Букингемский дворец. Фото: Global Look Press

Посольство Великобритании в Москве заверило: все письма и открытки с соболезнованиями по поводу смерти королевы Елизаветы II будут переданы в Букингемский дворец.

До сих пор к зданию дипмиссии продолжают приносить цветы, а также открытки и письма, в которых выражаются соболезнования. Их несут и москвичи, и приезжие.

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«Глубоко тронуты вашей добротой! Ваши письма и открытки передаем непосредственно в Букингемский дворец», — приводит слова сотрудников посольства издательство Аrgumenti.ru со ссылкой на ТАСС.

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