Москвичей предупредили о резком похолодании

Как сообщают синоптики, уже к четвергу станет холоднее, а в выходные температура понизится еще сильнее. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус пояснил:

«Сегодня температура на пару градусов выше нормы, завтра где-то на три градуса выше, чем она должна быть в эти дни июля. Самым холодным днем этой недели, по нашему прогнозу, будет суббота, когда температура будет на два-три градуса ниже положенного».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

В субботу, кроме того, в Москве ожидают небольшой антициклон. В этот день облаков в столице будет немного, обойдется без осадков.