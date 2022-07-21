«Москва грозовая»: Мария Захарова предупредила о ненастье в столице

В ближайшее время сильный ливень накроет город.
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в «Телеграм» снимок из столицы. На фотографии можно увидеть огромные тучи в центре Москвы около Кремля.

Москва. "Телеграм" Марии Захаровой.

«Москва грозовая», - заявила Мария Захарова.

Напомним, что в Москве в последнее время периодически идут сильные дожди и случается непогода.

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Мария Захарова - российский государственный служащий, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.

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