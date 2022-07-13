Мошенники пытаются нажиться: Центробанк зафиксировал небывалый рост финансовых пирамид

Центробанк в первом полугодии этого года зафиксировал небывалый рост количества финансовых пирамид.

С января по июнь Центробанк выявил 2288 финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Это в шесть с половиной раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Разного рода мошенники активизировались на фоне экономической нестабильной ситуации, когда люди искали способы эффективного вложения средств.

«Обеспокоенные возможными экономическими трудностями люди искали новые способы инвестиций, и ответом на этот «запрос» стало появление новых финансовых пирамид (псевдоинвестиционных проектов)», — прокомментировали в регуляторе.

В Центробанке также отметили, что почти 80% пирамид и «нелегалов» действовали в интернете. В основном это были проекты с коротким сроком жизни и небольшим первоначальным взносом.

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