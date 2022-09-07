Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров

Мошенники придумали новую схему для обмана бедных пенсионеров. На это раз злоумышленники предлагают людям в возрасте за вознаграждение получить от государства индексацию пенсии.
По словам адвоката Елены Кудерко, таким образом преступники пытаются заполучить банковские данные пенсионеров или денежных средств.
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«Такие действия являются преступными и наказываются лишением свободы на срок до десяти лет», – подчеркнула специалист в беседе с агентством «Прайм».