Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров

Мошенники придумали новую схему для обмана бедных пенсионеров. На это раз злоумышленники предлагают людям в возрасте за вознаграждение получить от государства индексацию пенсии.

По словам адвоката Елены Кудерко, таким образом преступники пытаются заполучить банковские данные пенсионеров или денежных средств.

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