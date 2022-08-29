Мошенники под брендом Stars Coffee стали кидать народ на деньги

Любопытно, что этот факт совпал по времени с атаками на аккаунты создателей российского бренда в социальных сетях.

Людей, которые заинтересованы в сотрудничестве с компанией, предупреждают, что нужно быть предельно осторожными и проверять поступившую к ним информацию.

Источник: dailymail.co.uk.