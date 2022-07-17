Мораторий на доллары и евро! В России на полном серьезе обсуждается отказ от «токсичных» валют

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «ИВА Партнерс» Андрей Верник отметил, что за последнее время доллар и евро из надежного способа сбережения средств превратились в «токсичные валюты».
По его мнению, иностранные деньги показывают себя слишком нестабильно и продолжают это демонстрировать. Ситуация неотвратимо отражается на российской экономике, принося банкам немало проблем.
Больше интересных новостей в нашем телеграм-канале «Звездная пыль»
На этом фоне эксперты начали всерьез обсуждать вопрос о введении полного моратория на доллары и евро в России. Что это означает для россиян, эксперт пояснил.
«Если мораторий на операции введут на все российские банки, то, скорее всего, нельзя будет забрать свои валютные вклады со счетов», — утверждает Верник.
Имеющим валютные счета гражданам эксперт рекомендовал не медлить и как можно скорее начинать выводить средства.
«Совет один: не ждать худшего сценария и заранее выводить сбережения из токсичных валют», — резюмировал специалист.
Ранее была озвучена «красная линия» для рубля.
Источник: МК.