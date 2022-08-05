Могут следить и передавать данные: владельцев Аndroid предупредили об опасности

Специалисты Роскачества напомнили об опасности, с которой рискуют столкнуться пользователи Android из-за вирусных приложений.

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По их данным, в прошлом году эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили почти полтора миллиона вредоносных установочных пакетов.

На этом фоне в PRIMPRESS рассказали, каких приложений следует опасаться, чтобы не стать жертвами мошенников. Как отметило издание, пользователям стоит внимательно относиться к календарю, камере, геолокации и микрофону.

С их помощью приложения могут следить и прослушивать владельцев смартфонов. Чтобы избежать неприятной ситуации, пользователям не следует разрешать подозрительным программам получать доступ к важным функциям.