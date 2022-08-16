Могилу Юрия Шатунова залили бетоном: выяснили причину

Поклонники Юрия Шатунова бьют тревогу – его могила на Троекуровском кладбище оказалась залитой бетоном. Кроме того, исчез деревянный крест, который был тут установлен во время захоронения праха артиста.

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов дал пояснения по этому поводу – причин для паники нет. Эта бетонная конструкция – первый этап подготовки к установке памятника звезде в следующем году.

«И еще это сделано в целях безопасности, чтобы исключить незаконное изъятие капсулы с прахом артиста», - уточнил Аркадий Кудряшов.

Крест на могилу Шатунова тоже вскоре вернут, его сняли, чтобы выполнить работы по установке бетонной конструкции.

Источник: aif.ru.