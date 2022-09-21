Мобилизованным могут предоставить ипотечные каникулы

Государство должно предоставить мобилизованным гражданам РФ ипотечные каникулы, заявил депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

«Сейчас, понимая, что определенная часть наших жителей будет мобилизована, мы должны подумать над ипотечными гарантиями для них. Заявления некоторых коллег-парламентариев о том, что мобилизованные граждане продолжат платить ипотеку в полном объеме, удивляют», — подчеркнул депутат.

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Маликов убежден: каждый мобилизованный должен получить возможность ипотечных каникул, а государство должно гарантировать их семьям погашение ипотеки в случае их гибели.