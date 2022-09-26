Мобилизованные россияне смогут выйти на пенсию раньше срока

Стало известно, что мобилизованным гражданам РФ изменят расчет страхового стажа для назначения пенсии. Вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что мобилизованные в рамках частичной мобилизации россияне смогут выйти на пенсию досрочно.

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«Работники, призванные по мобилизации, получают статус военнослужащих, и в связи с этим им предоставляются все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту.

Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы включается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости», — приводит слова Татьяны Голиковой издание Аrgumenti.ru со ссылкой на ТАСС.