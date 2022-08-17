Многодетным семьям хотят платить по миллиону рублей

Общественная палата рассматривает вариант, согласно которому каждая многодетная семья будет получать от государства по миллиону рублей за каждого ребенка, начиная с третьего. Крупная сумма поможет приобрести, к примеру, автомобиль.

Кроме того, Общественная палата рассматривает и еще ряд инициатив. Помощь будет оказана беременным женщинам старше тридцати лет.

Например, ежемесячные пособия для будущих мам предлагают повысить до прожиточного минимума. Также рассматривается вопрос увеличения налоговых вычетов и расширение возможностей материнского капитала. В частности, разрешить тратить выплату за третьего и последующего детей на покупку машины, сообщают «Известия».

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Напомним, что сегодня многодетные семьи получают определенные региональные выплаты. Причем в каждом регионе они разные.