Многодетные семьи в России ждет приятный сюрприз от депутатов Госдумы

Как отметила Дьяконова, когда точно будет праздноваться этот день пока неизвестно. Обсуждение в данный момент идет на самом высшем уровне.

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Напомним, что идея отмечать такой день родилась у Дьяконовой после посещения памятника Марии Фроловой в Задонске. Фролова – местная жительница, которая вырастила 12 детей, восемь из которых погибли во время Великой Отечественной войны.