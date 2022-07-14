Многодетные семьи в России ждет приятный сюрприз от депутатов Госдумы

Депутат Госдумы, председатель клуба лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова предложила установить День многодетных семей в России. Об этом сообщает портал президентская платформа «Россия – страна возможностей».
«С коллегами из фракции «Единая Россия» мы уже обсудили инициативу об установлении Дня многодетных семей в стране, идея получила одобрение».
Как отметила Дьяконова, когда точно будет праздноваться этот день пока неизвестно. Обсуждение в данный момент идет на самом высшем уровне.
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Напомним, что идея отмечать такой день родилась у Дьяконовой после посещения памятника Марии Фроловой в Задонске. Фролова – местная жительница, которая вырастила 12 детей, восемь из которых погибли во время Великой Отечественной войны.