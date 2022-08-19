Мнение юристов: названы самые распространенные способы уклонения от выплаты алиментов

Уклонение мужчины от выплаты алиментов — это головная боль не только матери ребенка. Тысячи таких дел ежедневно рассматривают приставы, адвокаты, суды.

Между тем юристы назвали один из самых распространенных по всей России методов уклонения от выплаты денег ребенку.

«Основной способ — договориться со своим руководством, чтобы поставить минимальную сумму заработной платы, и тогда взыскание алиментов в долях будет идти от нее», — рассказала URA.RU юрист Людмила Александрова.

Еще один распространенный метод может иметь место быть после того, как у мужчины появится новая семья. В таком случае, по словам Александровой, новая жена взыскивает алименты на себя, после чего в суд обращается мужчина, который хочет сократить алименты. Он доказывает, что имеет уже двое детей, на которых, соответственно, приходится треть выплаты от суммы заработка.