Минус 6 000 рублей: почему пенсия в сентябре станет меньше

Уже с сентября размер пенсий может стать меньше для некоторых пожилых. Изменения коснутся тех, кто изменил свой трудовой статус.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, размер общей выплаты для пенсионера станет меньше из-за снятия с него денежной доплаты.