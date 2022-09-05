Минус 6 000 рублей: почему пенсия в сентябре станет меньше

Уже с сентября размер пенсий может стать меньше для некоторых пожилых. Изменения коснутся тех, кто изменил свой трудовой статус.
По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, размер общей выплаты для пенсионера станет меньше из-за снятия с него денежной доплаты.
«Получать такие дополнительные деньги могут только неработающие пенсионеры. Всем пенсионерам, которые устроились на работу в августе, с сентября такую доплату снимут. То есть получать меньше они будут уже после 5 сентября, когда процесс перечисления сентябрьских пенсий перейдет в активную стадию», – рассказала Киреева PRIMPRESS.
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Добавим, в некоторых регионах, например, в Липецкой и Воронежской областях, с августа этого года бывшим шахтерам начали доплачивать по 6352 рубля и 6145 рублей соответственно. В том случае, если пенсионер вновь устроится на работу, из пенсии эти доплаты вычтут.