Минус 15 тысяч сотрудников: ИКЕА проводит массовые увольнения в России

ИКЕА должна уволить в России 15 тысяч сотрудников. По данным сайта, в организации работникам выплатили денежные пособия и разрешили приобрести на прощание дешевую фирменную продукцию со скидкой.

Уже 31 августа ИКЕА попрощается с последними нанятыми в России членами организации. В магазинах останутся только дежурные бригады. Они будут доделывать начатые дела, вроде доставки ранее заказанных грузов и приема брака. Далее склады заморозят, дежурных оставят следить за ними, но уточняется, что в течение двух лет компания может возобновить свою работу.