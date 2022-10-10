Министерство уже рассматривает: Госдума предложила поднять пенсии — кому

Дополнительные деньги могут получить многие пожилые граждане.
Пенсии работающим пенсионерам могут вскоре увеличить.

Пенсии работающим пенсионерам могут вскоре увеличить. Фото: Global Look Press

Индексировать пенсии части работающих пенсионеров предложила депутат Госдумы Наталья Костенко.

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В настоящее время инициативу уже рассматривает Министерство труда и социальной защиты населения РФ.

На увеличение пенсионного пособия от государства могут рассчитывать те пожилые граждане, которые после выхода на заслуженный отдых решили продолжить свою трудовую деятельность, но с одним условием. Они должны трудиться в муниципальных организациях, не получая за труд зарплату, то есть безвозмездно.

Парламентарий полагает, что эта категория пенсионеров должна быть отнесена к неработающим пожилым гражданам, а потому вполне логично, что им полагается ежегодная индексация пенсий.

Источник: Кonkurent.ru.

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