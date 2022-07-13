Минимальный предел: сколько будет стоить биткоин в ближайшее время

Одна из самых популярных криптовалют – биткоин продолжает свое падение. Буквально недавно за него давали более 50 тысяч евро, теперь же о таких цифрах речи не идет. Накануне курс опустился до отметки в 19,6 тысяч долларов.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что это было вполне ожидаемым.