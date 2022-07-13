Минимальный предел: сколько будет стоить биткоин в ближайшее время

Одна из самых популярных криптовалют – биткоин продолжает свое падение. Буквально недавно за него давали более 50 тысяч евро, теперь же о таких цифрах речи не идет. Накануне курс опустился до отметки в 19,6 тысяч долларов.
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что это было вполне ожидаемым.
«Если коротко, биткоин падает из-за того, что у него нет никакой реальной основы кроме какой-то веры в то, что биткойн — это чудодейственная валюта. Был определенный момент хайпа на информационной волне или потому, что он был нужен для проведения теневых операций, или на искусственно созданном спросе, когда он рос. Это подогревало цену. Это был самораскручивающийся процесс, который подстегивал ажиотаж. Рано или поздно это должно было закончиться», - цитирует Беляева «Лента.ру».
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По словам эксперта, 19-20 тысяч долларов за биткоин – это предел, на котором биткоин и будет держаться в ближайшее время.