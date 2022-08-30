Миллион за второго ребенка: в Госдуме собираются увеличить разовую выплату семьям

О пересмотре программы материнского капитала заявили депутаты Госдумы. Они предлагают увеличить выплату за второго ребенка семьям и вместо 600 тысяч выплачивать с 1 января 2023 года 933 тысячи.

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Кроме того, за третьего ребенка также предусмотрена выплата. И, согласно инициативе, она может составить 1 млн 399 тыс. рублей.

Также парламентарии заявляют о том, что такую финансовую поддержку семей следует сделать бессрочной. Сейчас ее действие продлено до 2026 года, сообщает сайт «Прайм».