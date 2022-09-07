Михалков вышел из семейного проекта с Кончаловским «Едим как дома»

Режиссер Никита Михалков вышел из семейного проекта «Едим как дома», который он развивал вместе со своим братом режиссером Андреем Кончаловским.
В свое время братья попросили миллиард рублей у правительства на раскрутку своего бренда. Таких денег им не дали, а посоветовали привлекать частные инвестиции.
За шесть лет в проект русского фастфуда Михалкова-Кончаловского никто не вложился. В итоге знаменитый режиссер помахал бизнес-идее ручкой. Однако его брат Андрей Кончаловский все еще находится в этом бизнесе, сообщает Mash.
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Напомним, что Михалков и Кончаловский — одни из самых известных режиссеров в стране. Они создали не один десяток выдающихся картин.