Михалков раскритиковал авиакомпании за слишком дорогие билеты в регионах

Режиссер Никита Михалков в своей программе «Бесогон ТВ» раскритиковал авиакомпании за слишком дорогие билеты на рейсы, которые совершаются не из столицы.

Он привел письмо одной из жительниц России. Женщина писала, что слетать из Новосибирска в Елизово (Камчатка) туда и обратно стоит 47 тысяч рублей. Из Москвы до Елизово можно долететь за 25 тысяч рублей.

«Как много этот пример показывает. Есть люди первого сорта, а есть второго. Билет из Москвы стоит в два раза дешевле, хотя расстояние из Москвы до Елизово почти в два раза больше. Есть корпоративные интересы, но для человека, живущего в этом регионе есть ощущение несправедливости. Это ощущение его ранит. Разделение одних на других рождает социальный сепаратизм», - заявил Михалков.

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Напомним, что расстояние от Москвы до Елизово составляет 6773 километра. Из Новосибирска до Елизово 4702 километра.