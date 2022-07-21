Международная ассоциация квиддича сменит название игры, чтобы отстраниться от Джоан Роулинг

Новости из мира спорта. Международная ассоциация квиддича (это игра, как в «Гарри Поттере», только без летающих метел и разумных шаров) объявила, что собирается сменить название своего вида спорта.

Вместо quidditch («квиддич») будет quadball («квадбол»). Новое название отражает то, что игре используется четыре мяча.

«Мы уверены в этом шаге и с нетерпением ждем всех новых возможностей, которые принесет квадбол. Это важный момент в истории нашего спорта, и я лично очень рад быть его частью», - цитирует сайт ассоциации председателя попечительского совета Криса Лау.

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Реальный спорт, основанный на игре волшебников из книг о Гарри Поттере, появился в 2005 году в одном из американских колледжей. Вслед за книгами его популярность разрослась на весь мир, и сегодня насчитывается около 600 команд в 40 странах.

Но в марте 2022 года ассоциация решила сменить название игры. Причин на то было две. Первая – протест против автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг, которая заняла непримиримую позицию против трансвеститов. Вторая – оригинальное название можно будет зарегистрировать как товарный знак и далее активно развивать новый спорт. Ведь товарным знаком «квиддич» уже владеет кинокомпания Warner Bros.

Такие дела. Оле-оле-оле-оле! Гриффиндор, вперед!