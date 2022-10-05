Международная ассоциация бокса допустила российских спортсменов к соревнованиям

Новость из мира спорта, которая кажется невозможной в 2022 году! Международная ассоциация бокса (IBA) допустила спортсменов из России и Беларуси к предстоящим соревнованиям.

«IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия, — передает Федерация бокса России. — Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Беларуси».

Сообщается, что международная ассоциация уважает свою автономию и понимает, что должна оставаться политически нейтральной и независимой, а также обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства.

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Звучит удивительно на фоне того, что практически все международные организации отказали российским спортсменам в участии в крупных турнирах из-за событий на Украине. Неужели спортивные чиновники вспомнили, что спорт должен оставаться вне политики, укреплять взаимоотношения между народами и выступать за дружбу и примирение?