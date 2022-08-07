Метро Санкт-Петербурга получит почти 90 новых станций

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал жителям северной столицы, как будет развиваться транспорт в городе на Неве, согласно генплану, рассчитанному до 2040 года.

«Проект предусматривает усовершенствование работы метрополитена – увеличение протяженности линий на 139 километров. Будет открыто 89 новых станций метро, из них 31 станция запланирована на первую очередь», - написал глава субъекта РФ в Telegram.

Сеть трамвайных линий, по словам губернатора, тоже продолжит расширяться. Вагоны начали обеспечивать системой безопасности, позволяющей автоматически распознавать препятствие на рельсах и останавливаться.

Пригородные электрички планируется встроить в систему городского транспорта. Будут созданы два диаметральных маршрута, которые свяжут север и юг Петербурга. Также власти города собираются построить 39 пересадочных узлов, в которых будут сходиться маршруты сразу нескольких видов транспорта.

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Свои предложения по новому генплану северной столицы горожане могут отправлять на сайт Комитета по градостроительству до 10 августа.