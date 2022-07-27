Метеоролог пообещал России «свежий атлантический бриз» вместо европейской жары

Как отметил Шувалов, в Россию придет в самое ближайшее время «свежий атлантический бриз». Он понизит температуру воздуха в центральных районах страны, сообщает РИА Новости.

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Напомним, что во многих европейских странах стоит небывалая жара. К примеру, в Великобритании воздух прогрелся до сорока градусов.