Меняют вывески: магазины «Иль де Ботэ» возобновили работу в России

Российская сеть парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» с 10 октября возобновила свою работу.

Магазины под данным косметическим брендом открываются на месте торговых точек бренда Sephora, сообщили «Ведомости».

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Известно, что флагманский магазин Sephora в торговом центре «Авиапарк» города Москвы уже сменил вывеску, ребрендинг остальных торговых точек планируется закончить до конца этого года.

Напомним, в марте 2022 года сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora, которая принадлежит группе компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), приостановила работу своих торговых точек в России.

В июле стало известно, что французская компания передаст все 88 российских магазинов региональному директору, после чего они станут называться «Иль де Ботэ».