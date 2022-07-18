Меган Маркл и принца Гарри Кейт Миддлтон решила проигнорировать во время своего визита в США

Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон в скором времени отправятся в тур по Америке. Вполне было бы логично, если бы герцоги встретились в США со своими родственниками — Меган Маркл и принцем Гарри. Однако этого не случится.

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В плотном графике герцогов Кембриджских не нашлось ни минуты, чтобы увидеться с опальными близкими, которые сбежали из Великобритании, испортив отношения почти со всем королевским двором.

Королевский эксперт Нил Шон полагает, что Кейт Миддлтон и принц Уильям решили не встречаться с родней из-за затаенной обиды на них. Ведь их память еще хранит обвинения, которые принц Гарри выдвинул против его семьи во время интервью Опры Уинфри.

Напомним, принц Гарри заявил, что королевская семья якобы вела против него и его жены информационную войну и намеренно создавала провокационные ситуации.

Источник: mainstyles.ru