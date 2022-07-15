Мечты сбываются: льготное автокредитование вновь доступно с 15 июля

Мечты сесть за руль своего автомобиля в ближайшее время могут сбыться у тысяч россиян. В стране вновь заработала программа льготного автокредитования. Согласно ее условиям, приобретаемый автомобиль не должен быть дороже двух миллионов рублей. При этом оформить кредит можно на срок до семи лет.

Программа доступна тем, кто покупает авто впервые, родителям несовершеннолетних детей и медработникам. Действует и трейд-ин. Об этом сообщает «Пятый канал».