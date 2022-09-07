Материнский капитал увеличат до 933 тысяч рублей: стали известны примерные сроки

Материнский капитал в России к 2026 году может достигнуть рекордных 933 тысяч рублей. В будущем политические деятели хотят сделать выплату бессрочной для стимула рождаемости в стране.

«Для серьезного улучшения демографии не нужно загонять людей во временные рамки, они должны быть уверены в стабильной и постоянной поддержке государства», — заявил не так давно депутат Госдумы Сергей Миронов.

По словам некоторых политиков, такие меры социальной поддержки, как маткапитал, льготная ипотека, субсидии на жилье, должны стать постоянно действующими. К примеру, маткапитал планируется ввести и на третьего ребенка. Это будет отличная мера для стимулирования многодетности в России, сообщают «Известия».

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Напомним, что сегодня материнский капитал при рождении или усыновлении второго ребенка равен 693 тысячам рублей. Эта сумма, как думают некоторые народные избранники, недостаточна.