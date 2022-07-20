Маски сброшены: как Анна Асти выглядит без фильтров и поет без фонограммы

На телеканале «Муз ТВ» показали концерт «Московский выпускной», на котором певица Анна Асти выступила вживую.

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Кроме того, поклонники звезды, которые теперь все чаще видят своих любимцев в социальных сетях и клипах с хитро расставленным светом, смогли оценить внешность артистки без фильтров.