Маски сброшены: как Анна Асти выглядит без фильтров и поет без фонограммы

Послушать живой звук можно было благодаря трансляции канала «Муз ТВ».
Анна Асти.

Анна Асти. Фото: Global Look Press

На телеканале «Муз ТВ» показали концерт «Московский выпускной», на котором певица Анна Асти выступила вживую.

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Кроме того, поклонники звезды, которые теперь все чаще видят своих любимцев в социальных сетях и клипах с хитро расставленным светом, смогли оценить внешность артистки без фильтров.

Стоит отметить, что многие зрители высоко оценили, как музыкальный талант Анны Асти, так и ее внешность. Тембр у знаменитости был с характерной хрипотцой, манера пения, как всегда, отличалась душевностью.

А вам нравится живое исполнение Асти?

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