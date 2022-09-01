Маркетолог Григорьев спрогнозировал резкое снижение цен на школьные товары

По словам Григорьева, уже к середине сентября цены начнут снижаться. Причем в неделю на 10–15 процентов. В конечном итоге цены опустятся до июньских значений, когда никакого ажиотажного спроса не было, сообщает радио Sputnik.

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Напомним, что 1 сентября в России начинается очередной учебный год. Миллионы школьников по всей стране отправятся в учебные заведения.