Маркетолог Григорьев спрогнозировал резкое снижение цен на школьные товары

Маркетолог Николай Григорьев заявил, что в самое ближайшее время школьные товары начнут дешеветь на 10–15 процентов в неделю. Пока же наблюдается ажиотажный спрос, поэтому конец августа и начало сентября — самый неподходящий период для закупки школьных принадлежностей.
«Люди дотягивают до последнего момента и покупают школьные товары, когда они уже нужны для занятий. Психология продавца в такие моменты предельно понятна: если есть ажиотажный спрос, то цены надо поднимать. По этой же логике они через некоторое время начнут снижать цены».
По словам Григорьева, уже к середине сентября цены начнут снижаться. Причем в неделю на 10–15 процентов. В конечном итоге цены опустятся до июньских значений, когда никакого ажиотажного спроса не было, сообщает радио Sputnik.
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Напомним, что 1 сентября в России начинается очередной учебный год. Миллионы школьников по всей стране отправятся в учебные заведения.