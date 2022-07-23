Мария Горбань набила причудливую татуировку на бедре по эскизу семилетней дочери

Актриса Мария Горбань на гастролях в Костроме времени даром не теряет. Несмотря на плотный график, звезда сериала «Кухня» выбралась в тату-салон ради необычного рисунка на своем теле. Очаровательная блондинка признает, что идея сделать тату посетила ее спонтанно.

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Эскиз выполнила семилетняя дочь артистки Стефания. Девочка от руки написала слово «Мама», а мастер салона филигранно его повторил на бедре звезды.