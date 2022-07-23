Мария Горбань набила причудливую татуировку на бедре по эскизу семилетней дочери

Актриса Мария Горбань на гастролях в Костроме времени даром не теряет. Несмотря на плотный график, звезда сериала «Кухня» выбралась в тату-салон ради необычного рисунка на своем теле. Очаровательная блондинка признает, что идея сделать тату посетила ее спонтанно.
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Эскиз выполнила семилетняя дочь артистки Стефания. Девочка от руки написала слово «Мама», а мастер салона филигранно его повторил на бедре звезды.
«Бывают такие дни, когда очень хочется сделать очередную татуировку. Фаня нарисовала, Саша Ким сделал. Кострома, ты, как всегда, удивляешь! Спасибо моей сумасшедшей подруге за поддержку», — поделилась знаменитость в соцсетях.
На теле Марии Горбань появилась новая татуировка. Фото: соцсети
Ранее Мария Горбань опубликовала редкий снимок с сыном Ниланом.