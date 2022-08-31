Манукян — о Горбачеве: «Он сделал все, чтобы СССР прекратил свое существование»

Как заявил блогер Вадим Манукян, времена, когда страной правил Михаил Горбачев, запомнились людям пустыми полками магазинов, «сухим законом» и талонами на сахар.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Я застал эпоху правления Горбачева и прекрасно помню то время. Пустые полки магазинов, талоны на сахар, запрет алкоголя и какой-то забавный дяденька, который вещал с экранов. Он сделал все, чтобы СССР прекратил свое существование», — сказал Манукян в интервью корреспонденту РИА ФАН.

Он добавил, что не может сказать о Горбачеве ни одного хорошего слова. Первый и единственный президент СССР умер 30 августа на 92-м году жизни. Его похоронят рядом с супругой Раисой Максимовной — на Новодевичьем кладбище.