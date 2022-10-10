Мамы в декрете, обратите внимание! Россиянам объяснили, как увеличить пенсию, не работая

Пенсионеров в России больше 40 миллионов человек. Каждый год проводится индексация выплат. Однако эксперты предупреждают, что пенсионеры обязаны вернуть пенсию и доплаты, полученные неправомерно. Если человек получал выплаты, а потом условия изменились, а он не сообщил об этом в ПФР, то потом полученные деньги придется вернуть.
Однако также есть множество категорий людей, которые получают дополнительные выплаты. В течении года ряду граждан повысят пенсию. А доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева пояснила, как увеличить пенсию, не работая.
Существует закон, согласно которому величина пенсии зависит от количества пенсионных баллов, а оно, в свою очередь, от страховых взносов, которые перечисляет работодатель или сам застрахованный в системе ОПС. Каждый год работы количество взносов оценивается в баллах, которые суммируются за все годы работы. Однако есть периоды, когда человек не работает по уважительной причине, которую государство признает социально важной.
Так 1,5 года ухода за первым ребенком оцениваются в 2.7 балла; за вторым ребенком 5.4, а третьим — 8.1.
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Кроме того в 1.8 пенсионных баллов оценивается год ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, престарелыми старше 80 лет, а также период военной службы.
«Однако все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж только при условии, что перед ними или после все-таки была оплачиваемая работа. Иначе они не будут включены в стаж и оценены в пенсионных баллах», — отмечает юрист.
Также размер будущей пенсии можно увеличить и путем покупки пенсионных баллов. Для этого нужно внести в ПФР добровольные страховые взносы. Купить можно до половины требуемого страхового стажа — не больше 15 лет, пишет «Прайм».