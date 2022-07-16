Маховик раскручивается: стало известно, когда российская экономика выйдет на положительные тренды

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин дал прогноз развития для российской экономики. И он более, чем оптимистичный.

Выступая на форуме «Территория смыслов», Максим Орешкин заявил, что позитивную динамику экономика продемонстрирует уже к концу текущего года.

«Потихонечку маховик экономики раскручивается. Объемы кредитования увеличиваются, процентные ставки снижаются. Мы видим, что кредитные портфели банков уже шаг за шагом подрастают. В самые тяжелые периоды апреля - мая они даже в отдельные недели снижались. Все это указывает на то, что маховик экономики заработал. И к концу года мы должны выйти уже на определенные положительные тренды», - сказал Максим Орешкин.

Плюс ко всему, по словам Максима Орешкина, инфляция в России ко II кварталу 2023 года может оказаться существенно ниже, чем в Евросоюзе.

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По материалам ТАСС.