Люди не смогли улететь: десятки рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

14 июля были задержаны и отменены в общей сложности 22 рейса. По информации на 8:56 по московскому времени, в аэропорту Внуково было задержано два рейса и отменено четыре вылета.

В Домодедово задержаны 14 рейсов, отменены еще два отправления.

Не было сбоя в расписаниях лишь в Шереметьево и Жуковском. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписани».