Люди не смогли улететь: десятки рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

14 июля отменили и задержали 22 рейса.
Самолет

Самолет. Фото: Global Look Press

В последнее время путешествовать стало особенно проблематично. Некоторые страны перестали выдавать визы россиянам.

Также Евросоюз закрыл небо для самолетов из России, поэтому теперь без пересадок добраться до отдаленных стран невозможно. А теперь стало известно, что в Москве отменили и задержали множество рейсов. 

14 июля были задержаны и отменены в общей сложности 22 рейса. По информации на 8:56 по московскому времени, в аэропорту Внуково было задержано два рейса и отменено четыре вылета.

В Домодедово задержаны 14 рейсов, отменены еще два отправления.

Не было сбоя в расписаниях лишь в Шереметьево и Жуковском. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписани».

Не исключено, что случившееся было связано с погодными условиями. В последнее время в Москве участились ураганы и грозы. 

Напомним, что недавно аналитики сообщили о подорожании билетов. Теперь добраться до Турции можно за двойной ценник, а билеты в Италию подорожали на 70%.

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