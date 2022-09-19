Людей услышали: депутаты Госдумы готовят законопроект о новых социальных выплатах

Депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала об инициативах своих коллег в части социальных выплат, которые коснутся некоторых категорий граждан.

«На последнем заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов было поддержано два правительственных законопроекта, которые нацелены на улучшение качества жизни населения. Один из них касается инвалидов, а другой - введения беззаявительного порядка назначения пенсии по случаю потери кормильца для детей до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях», - поделилась Светлана Бессараб.

Кроме этого, рассматривается вопрос об увеличении фиксированной части пенсии для проработавших соответствующий период в районах крайнего Севера и в сельском хозяйстве.

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По материалам Lenta.ru.