Лучше подстраховаться: россиянам объявили, что будет с их вкладами в ближайшее время

В конце лета на фоне снижения ключевой ставки банки начали опускать доходность для вкладов россиян. Пиковые 20%, которые предлагались весной, уже не встретить ни в одном из банков, в основном это чуть ниже 7% годовых. Но и этот процент по-прежнему выглядит привлекательно.

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Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам», рассказал сайту Konkurent, что банковский вклад в нынешних условиях остается одним из надежных способов сбережения денег.

«Средства вкладчиков в пределах 1,4 млн руб. застрахованы государством, то есть риск потери денег минимальный», – подчеркнул эксперт.

Аналитик советует все-таки перенести вклады из небольших банков в более крупные

«Нельзя исключать, что у отдельных небольших банков возникнут сложности на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Поэтому я бы переложил деньги из таких банков в какой-то из более крупных, даже на менее привлекательных условиях, особенно если сумма превышает страховой лимит в 1,4 млн рублей», - советует эксперт.