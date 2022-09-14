Лоза раскритиковал лидеров стран Европы, куда россиянам больше не выдают туристические визы

По словам Лозы, он не припомнит, чтобы русские везли обмененные дома евроденьги обратно. «Как правило, они все оставляли в странах пребывания. Отсюда вопрос – кому эти запрещуны сделали хуже? Нам?», - задался вопросом музыкант.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз. Продолжают принимать документы на визы под туристические поездки, среди прочих, Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр.