Ловим свежие шансы: Володина дала советы всем знакам зодиака

Василиса Володина рассказала поклонникам, как им следует вести себя с пятого по одиннадцатое сентября. Астролог опубликовала в соцсети лунокарту на неделю.
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В понедельник, пятого сентября, Володина порекомендовала всем знакам зодиака быть спокойнее, во вторник — заняться вопросами здоровья, а в среду — ловить свежие шансы.
В четверг астролог посоветовала поклонникам быть серьезнее, в пятницу — постараться избегать лишних трат, в субботу — контролировать нервы, а в воскресенье — вести себя решительнее.
«Перешлите лунокарту родным и близким», — попросила Василиса подписчиков.
Напомним, Володина прославилась благодаря шоу «Давай поженимся». Сейчас у астролога есть собственный астроцентр, в котором она обучает молодых специалистов и проводит личные консультации.