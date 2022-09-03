Ловим свежие шансы: Володина дала советы всем знакам зодиака

Василиса Володина рассказала поклонникам, как им следует вести себя с пятого по одиннадцатое сентября. Астролог опубликовала в соцсети лунокарту на неделю.

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В понедельник, пятого сентября, Володина порекомендовала всем знакам зодиака быть спокойнее, во вторник — заняться вопросами здоровья, а в среду — ловить свежие шансы.

В четверг астролог посоветовала поклонникам быть серьезнее, в пятницу — постараться избегать лишних трат, в субботу — контролировать нервы, а в воскресенье — вести себя решительнее.