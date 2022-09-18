Ливень в Москве: за несколько часов может выпасть половина месячной нормы осадков

Ливень в Москве 19 сентября рискует обернуться стихийным бедствием. На сайте Гидрометцентра России столица и Подмосковье отмечены оранжевым уровнем погодной опасности – с сильным дождем, градом, грозой и порывами ветра до 25 метров в секунду.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в некоторых районах Москвы с полуночи до полудня 19 сентября может выпасть более 30 мм осадков. В то время как месячная норма осадков в сентябре для столицы составляет 65 мм.
«В связи с пересечением активного южного циклона через территорию столицы в период с 0:00 до 12:00 19 сентября ожидается очень сильный дождь местами, - цитирует синоптика ТАСС. - Местами это будет не просто обложной дождь, а сильный ливень».
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Спасатели рекомендуют гражданам быть особо внимательными на дороге и не совершать резких маневров во время дождя.