Ливень в Москве: за несколько часов может выпасть половина месячной нормы осадков

Ливень в Москве 19 сентября рискует обернуться стихийным бедствием. На сайте Гидрометцентра России столица и Подмосковье отмечены оранжевым уровнем погодной опасности – с сильным дождем, градом, грозой и порывами ветра до 25 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в некоторых районах Москвы с полуночи до полудня 19 сентября может выпасть более 30 мм осадков. В то время как месячная норма осадков в сентябре для столицы составляет 65 мм.