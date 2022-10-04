Льготы для тех, кого призвали, и их семей

В соответствии с федеральным законом (ФЗ) от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», призванные россияне могут воспользоваться, во-первых, бесплатным изготовлением и ремонтом зубных протезов (если они выполнены не из драгоценных металлов), бесплатно получить рецептурные медпрепараты.

Призванным в рамках частичной мобилизации и членам их семей положены бесплатные путевки в санатории и бесплатный проезд в транспорте к месту лечения и обратно.

После демобилизации эти граждане получат статус ветеранов боевых действий, который обеспечит им такие же льготы и пособия, как и другим военнослужащим, а именно: 50% скидку на оплату ЖКХ, дополнительные 15 дней оплачиваемого отпуска, повышенную пенсию другое.

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Доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России Оксана Васильева объяснила, что мобилизованные граждане будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц.