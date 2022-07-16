Лету конец? Москвичей призвали насладиться последним солнечным днем

Гостей и жителей Москвы призвали насладиться последним солнечным днем и провести его, по возможности, за прогулками и уличным отдыхом, но никак не в душной квартире. Когда ждать этот день, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам специалиста, последний относительно солнечный и сухой день с приятной температурой до плюс 25 градусов — это 16 июля. В этот день столбики термометров вряд ли опустятся ниже 20 по Цельсию, дав гостям и жителям столицы возможность с комфортом гулять по городу.

Далее температура пойдет на понижение, подметил Тишковец. Начиная с воскресенья, в Москве и Подмосковье активизируются циклонические вихри и атлантические циклоны: будет облачно, пройдут небольшие дожди.

«Днем 17 июля в лучшем случае будет 22 градуса выше нуля. А в течение следующей недели с каждым днем будем на градус сбрасывать», — рассказал Тишковец в телеграмм-канале.

Ранее метеорологи сообщали, что в Москве бархатный сезон начнется уже с 15 июля. С этого дня, температура воды и воздуха станут примерно одинаковыми.