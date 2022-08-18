Легко не отделаешься: ремонт жилья в России за год подорожал на 30%

За последний год стоимость ремонта жилья в России выросла примерно на 30%. Это касается и косметической, и капитальной отделки. Причина - подорожание основных стройматериалов и увеличение расценок рабочих. Причем устройство освещения подорожало вдвое.

Такими данными с журналистами поделились эксперты.

«Цены на строительные материалы сейчас ведут себя неоднозначно: то снижаются, то вновь повышаются. Но о возврате к допандемийному уровню речи не идет. Например, пару лет назад «квадрат» бюджетного ламината стоил 290–350 рублей, а сегодня — 490–530 рублей, то есть цена выросла на 30–50%», — говорит замдиректора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова. «Ситуацию усугубили нарушение логистических цепочек и сложности, возникающие при оплате поставщикам из других стран. Сегодня застройщикам приходится адаптироваться к новым условиям, искать замену импортным материалам», — рассказали сотрудники компании-застройщика Level Group.

Они же добавили, что в итоге некоторые девелоперы частично или полностью отказались от отделки квартир в новостройках. Доля предложений с отделкой за полгода 2022-го в Москве снизилась с 63% до 57%.