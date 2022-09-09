Лазейка в Европу найдена: России отказано в визах, но туристы придумали хитрость

Страны ЕС решили больше не принимать россиян по туристической визе. Теперь, чтобы попасть в страны Евросоюза, нужно быть связанными с европейцами либо рабочими отношениями, либо семейными узами.

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Однако не все так страшно, как могло показаться. Эксперты уже сейчас начинают находить лазейки.

«Есть проблема с туристическими визами, но есть и бизнес-визы. Те же греки, которые заинтересованы в турпотоке из России, пойдут навстречу и просто будут высылать приглашения. Или оформлять гостей на стажировку. Человек будет ехать туда по рабочей визе, но по факту будет отдыхать», — рассказал эксперт по туризму Николай Мельник сайту aif.ru.

Кроме того, он заметил, что на Кипре и в Болгарии, в принципе, не нужна шенгенская виза для россиян. Также Мельник полагает, что эта ситуация может послужить поводом для развития туризма между Россией и странами Азии, а также снижению цен на путевки в эти направления.