Лариса Долина назвала слабые места современных вагонов в поездах

Певица Лариса Долина в «Телеграм» разместила видео, на котором она едет в поезде. Звезда заметила, что вагон новый, чистый и ухоженный. Однако есть несколько неприятных моментов.
«Поезда разные бывают. Но вот это для кого розетка. Для баскетболистов или волейболистов. Почему я должна испытывать неудобства? Чтобы достать до розетки, мне надо встать ногами на диван. Не проще сделать розетку под столиком».
Также звезда выразила возмущение ручкой, которая закрывает купе. «Мне опять-таки нужно встать на кровать ногами и повернуть ручку вниз. Очень удобно», - пошутила Долина.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Напомним, что Лариса Долина была одной из главных звезд Международного музыкального фестиваля в белорусском Витебске. Именно оттуда она возвращалась на поезде в Москву.