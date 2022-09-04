Курс валют взлетит до рекордных значений! Названо условие, при котором произойдет резкий обвал рубля

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров дал неутешительный прогноз курсу рубля. По его мнению, в нынешних условиях геополитической нестабильности, национальная валюта этой осенью может проявить себя как угодно — поползти вверх или, наоборот, откатиться.

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Эксперт с высокой долей вероятности утверждает, что доллар поднимется до 63-65 рублей, а евро — до 64-65, однако это далеко не предел.

Если к началу 2023 года Россия восстановит торговый баланс и «недружественным» нерезидентам вернут доступ к российским активам, рубль покажет весомую просадку, считает Сидоров. Тогда, по прогнозам, доллар может достигнуть отметки в 100 рублей.

Ранее россиянам объявили, что будет с их вкладами в ближайшее время и рекомендовали не медлить при принятии решения.

Источник: РИА Новости