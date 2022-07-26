Курс то падает, то растет: нужно ли сейчас запасаться валютой, пояснил эксперт

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ограничения по выдаче наличной валюты будут продлены. Напомним, их ввели еще в марте 2022 года до 9 сентября.

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Замдиректора Банковского института развития Юлия Макаренко считает, что Центробанк благодаря ограничениям остановил валютное безумие, которое стало заметно после февральских событий. Тогда появились дельцы, которые сбывали валюту с рук по курсу 120–130 рублей за доллар и выше. Нашлись и те, кто занервничал и купил в надежде нажиться на курсе по 200, который прогнозировали некоторые паблики.

Эксперт уверен, что запасаться сейчас валютой не имеет никакого смысла, даже при нынешнем невысоком курсе, если нет планов поехать за границу и потратить эти деньги там. Хотя много купить валюты при нынешних ограничениях все равно невозможно.

«Держать под матрасом — возможно, неплохой вариант для тех, кто хочет в дальнейшем отыграться на повышении курса. Но Центробанк четко следует политике, которая сильно усложнила жизнь спекулянтам», — заключила эксперт.

Источник: iz.ru.