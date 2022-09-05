Курс доллара вновь пополз вверх: официальные данные Банка России

Доллар вторую неделю ползет вверх, удорожание иностранной валюты относительно отечественной происходит плавно, без резких скачков, но стабильно.

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Утром 5 сентября на торгах Мосбиржи доллар вырос на 12 копеек до 60,70 рублей, евро же понизился на 41 копеек – до 60,43 рублей.

Банк России при этом установил официальный кур на 6 сентября таким: доллар – 60,90 рублей, евро - 60,14 рублей.

Отметим, что в выходные и понедельник доллар официально стоил 60,37 рублей, евро - 60,22 рублей.